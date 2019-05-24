В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ

Многоцелевая компонента российского атомного подплава за шесть последних лет пришла в удручающее состояние, вместо постепенного восстановления своей боеготовности начав «просто таять на глазах», пишет блог navy_korabel.

«Глядя на, мягко говоря, небрежное отношение к атомным подводным силам, возникает ощущение, что на них просто махнули рукой и отодвинули на задний план», — начинает автор.

Публикацию продолжает список из восьми АПЛ, которые за последние шесть лет фактически утратила Россия: К-223 «Подольск» проекта 667БДР (списана в 2016 году), К-433 «Святой Георгий Победоносец» проекта 667БДР (вероятно, списана в 2017 году), К-322 «Кашалот» проекта 971 (с 2003-го находится в консервации), К-331 «Магадан» проекта 971 (вероятно, от ремонта субмарины отказались), К-295 «Самара» проекта 971 (может быть отдана в лизинг индусам), Б-239 «Карп» проекта 945 (ремонт и модернизация свернуты из-за высокой стоимости работ), Б-276 «Кострома» проекта 945 (аналогичная причина) и Б-414 «Даниил Московский» проекта 671РТМК («наименее болезненная потеря для нашего атомного подплава» будет утилизирована в 2021 году).

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Первые пять из перечисленных АПЛ были закреплены за Тихоокеанским флотом России, три последних — за Северным.

Среди причин утраты субмарин, кроме финансовых соображений, называется неспособность соответствующих заводов обеспечить ремонт подлодок. Например, К-322 «Кашалот» проекта 971 блог с 2003 года находится на консервации на «Амурском судостроительном заводе» (АСЗ), а начавшиеся в 2015 году переговоры о передаче АПЛ в лизинг Индии «закончились безрезультатно».

«АСЗ не в состоянии выполнить ремонт "Кашалота" — компетенции утрачены, завод едва справляется с корветами, его статус понижен до уровня верфи-строителя "москитного" флота (МРК [малых ракетных кораблей] проекта 22800)», — пишет navy_korabel и отмечает, что о переводе лодки на завод «Звезда» или в «Звездочку» «не может быть и речи, поскольку они сами находятся в производственном ступоре».

Автор допускает, что число утраченных АПЛ «может увеличиться из-за ограниченной дееспособности наших судоремонтных верфей». «Подумать только, некогда великая и могучая компонента общего назначения атомного подводного флота СССР скукожилась до 13 единиц, половина которых не на ходу», — заключает блог.

В мае Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) был признан крупнейшим в мире, обогнав по числу боевых кораблей США.

В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, из Украины.

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