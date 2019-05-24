Первый российский круизный лайнер спустили на воду

Первый круизный лайнер российского производства «Петр Великий» спустили на Волгу на судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщила Объединенная судостроительная корпорация.

Заказчиком судна, которое будет работать под маркой круизной компании «Мостурфлот», выступило ОАО «Московское речное пароходство» (МРП). Глава МРП Бахтиер Касимов выразил благодарность сотрудникам завода, а генеральный директор судостроительного завода «Лотос» Рустам Халитов пообещал приложить «все усилия, чтобы в следующем году судно ушло в навигацию».

Достраивать лайнер, где в 155 каютах смогут разместиться 310 пассажиров, продолжат на воде. Затем будут проводиться швартовные и ходовые испытания.

Проект по строительству «Петра Великого» стартовал в августе 2016 года по приказу президента России Владимира Путина.

В апреле в ремонтном доке в Атлантическом океане на острове Большая Багама на один из крупнейших в мире круизных лайнеров «Оазис морей» рухнул подъемный кран. Он врезался в корму лайнера во время планового техосмотра. Судно получило серьезные повреждения. В результате инцидента пострадали восемь работников верфи.

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