Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.

С принятием поправок гражданин или организация смогут обратиться в суд по месту своего пребывания вне зависимости от того, где находится ответчик.

В настоящее время истец фактически вынужден самостоятельно выяснить, где проживает оскорбившее его лицо, направить заявление в суд по месту пребывания последнего, а затем тратить силы, время и деньги на то, чтобы посещать заседания, не имея гарантий, что эти затраты ему будут компенсированы.

Из-за этого многие люди и организации заранее отказываются от судебной защиты, чем, по мнению авторов документа, умело пользуются сетевые издания и блогеры.

«Общее правило подсудности ставит в заведомо неравное положение истца, чье нарушенное право подлежит защите, по отношению к ответчику, который подлежит привлечению к ответственности за свои действия», — отмечено в пояснительной записке.

Законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента Верховным Хуралом Республики Тувы.

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