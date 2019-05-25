Twitter навсегда заблокировал аккаунты двух хейтеров Трампа

Администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала аккаунты двух братьев — политических активистов, высмеивавших президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Deadline.

В компании пришли к выводу, что Эд и Брайан Крассенштейны использовали фейковые учетные записи, чтобы увеличить объем негатива в сторону главы государства. «Правила Twitter распространяются на всех. Использование нескольких поддельных учетных записей строго запрещено», — говорится в сообщении.

Владелец одного из аккаунтов — Эд — опроверг нарушение им правил социальной сети. Также он попросил Twitter предоставить доказательства предъявленных обвинений.

В ноябре прошлого года администрация социальной сети навсегда удалила аккаунт известной писательницы и феминистки Меган Мерфи (Meghan Murphy). Сотрудники посчитали ее фразу «мужчины — это не женщины» проявлением ненависти.

Летом 2018-го Twitter объявил о глобальной зачистке всех подозрительных аккаунтов. Причиной, по которой пользователь социальной сети может быть заблокирован, в компании назвали публикацию вводящих в заблуждение ссылок, частое попадание в черные списки и неумеренное упоминание в твитах других пользователей.

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