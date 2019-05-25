Россиянина поймали на краже 40 тонн воды из водоема

В деревне Сергиевское Куркинского района Тульской области работник местного сельскохозяйственного предприятия попался на незаконном заборе воды из природного водоема. Об этом пишет областная газета «Вперед».
Мужчина помпой закачивал воду в емкость около 40 тонн для последующей обработки полей.
Сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Тульской области был составлен административный протокол на нарушителя за незаконное водопользование, предусматривающее штраф в размере от полутора до пяти тысяч рублей.
9 июня прошлого года сообщалось о нефтяниках, которые под Сургутом при обустройстве месторождения незаконно срубили деревья и, чтобы скрыть оплошность, воткнули их на место. Выяснилось, что они провели вырубку на участке, который не передавался в аренду ни одной из компаний.