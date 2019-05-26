Арестован бывший менеджер Стэна Ли

В Аризоне бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли арестован по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, ордер на арест Кийи Моргана был выдан прокуратурой округа Лос-Анджелес. Следствие считает, что наживаясь на славе главного редактора Marvel Comics, он присвоил себе более 262 тысяч долларов, заработанных Ли за счет раздачи автографов в мае 2018-го.

Кроме того, в прошлом году дочь создателя комиксов потребовала запретить Моргану приближаться к ее отцу. Она обосновала это тем, что пользуясь пошатнувшимся здоровьем Ли, тот пытался присвоить его бизнес и оградить от общения с семьей.

В ответ адвокат обвиняемого Алекс Кессел заявил, что это не соответствует истине. Он также отметил, что прокуратура и полиция не дали Моргану выполнить обещание о добровольной явке на следующей неделе.

Стэн Ли скончался 12 ноября 2018-го в возрасте 95 лет. За свою карьеру он создал таких супергероев, как Человек-паук, Халк, Железный человек, а также членов Людей Икс и Фантастической четверки. Последним персонажем, которого он представил публике перед смертью, стала Сокровище (Jewel), китайская поп-певица, обладающая суперсилами.

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