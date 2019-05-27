Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.

Отмечается, что эта сумма не включает в себя затраты на декор и концертную программу. Сам праздник прошел в итальянском ресторане Fabius рядом с Киевом, куда молодожены пригласили многих звезд шоу-бизнеса, включая Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

«Свадьба получилась такая... платежеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги», — рассказал Данилко.

По его словам, теперь Настя Каменских думает о детях. «Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут», — добавил артист.

Пара поженилась 23 мая. Каменских опубликовала фотографию в свадебном платье и рассказала, что наступил «тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары». Кроме того, она поблагодарила мужа, который поддержал ее решение в течение долгого времени не раскрывать их отношения.

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