Лувр закрыли из-за забастовки

Во Франции из-за забастовки работников музея закрылся Лувр. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте учреждения.

Как отмечает издание Le Figaro со ссылкой на представителя профсоюза, представляющего права музейных работников, за последние 10 лет поток туристов увеличился на 20 процентов, а количество работников снизилось, поэтому служащие перестали справляться и начали «задыхаться» от наплыва посетителей.

На сайте музея сказано, что всем купившим билеты на 27 мая туристам вернут деньги, а тем, кто планировал посетить музей в ближайшие дни, рекомендуется забронировать билеты заранее.

Ранее в мае умер архитектор, создавший символ современного Лувра — стеклянную пирамиду. Бэй Юймину было 102 года.

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