Путин поприветствовал участников и гостей Петербургского форума

Президент РФ Владимир Путин направил приветственное письмо участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Об этом сообщает пресс-служба организатора форума — фонда «Росконгресс».

В письме главы государства отмечается, что форум уже более двух десятилетий вносит значительный вклад в развитие международного экономического сотрудничества. «Все мы, несомненно, заинтересованы в поддержании мира и безопасности на планете, в сохранении и приумножении культурного наследия человечества, в том, чтобы граждане всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, получить образование и достойную работу, были уверены в будущем своих детей», — пишет президент.

«Для того чтобы решить эти задачи, нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция. Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов — в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также выразил уверенность, что выработанные во время мероприятия рекомендации и заключенные в его рамках соглашения послужат укреплению международного партнерства.