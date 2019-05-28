Раскрыт ущерб России из-за космических провалов

Нанесенный в 2010-2018 годы из-за космических аварий финансовый ущерб российскому бюджету превышает 35 миллиардов рублей, из которых на непокрытые убытки приходится свыше 10 миллиардов, сообщает РИА Новости.

«В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб России составил более 35 миллиардов рублей (что почти в 13 раз превышает затраты на страхование). При этом за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 миллиардов рублей (что более чем в семь раз превышает затраты на страхование)», — говорится в опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов документе.

В размещенных материалах также указывается, что в 2010-2018 годах было проведено несколько аварийных пусков, суммарный ущерб от которых, превысивший 10,5 миллиарда рублей, не покрывается страховым возмещением. В частности, взрыв ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» в 2013 году спровоцировал убытки в размере 5 миллиардов рублей. «Запуск не был застрахован, источники финансирования убытка не определены до настоящего времени», — говорится в документе.

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Всего в 2010-2018 годах за счет государственных субсидий на общую сумму около 187,5 миллиарда рублей был застрахован запуск более 80 спутников, создание которых также финансировалось из федерального бюджета.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на проект постановления, в 2019-2021 годах совокупная стоимость запусков российских ракет составит 259,4 миллиарда рублей. Страхование запусков ракетно-космической техники за тот же период обойдется федеральному бюджету в 30,8 миллиарда. Всего в 2019-2021 годах в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС планируется запустить 56 спутников.

В августе 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что основные негативные финансово-экономические проблемы, которые достались в наследство возглавляемой им администрации госкорпорации, сводятся к долгу «Центра Хруничева», превышающему 100 миллиардов рублей, и отсутствию промышленной кооперации, приводящему к «условиям для злоупотреблений со стороны ряда руководителей предприятий». В настоящее время за счет государственной поддержки долг «Центра Хруничева» снизился до 84 миллиардов рублей.

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