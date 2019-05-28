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Парикмахер побрил спину экстремально волосатого клиента

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dailymail.co.uk

В городе Диярбакыр, Турция, парикмахер побрил волосы на спине мужчины в форме его майки. Видеозаписью этого процесса заинтересовалось издание Daily Mail.

На ролике видно, как мастер аккуратно убирает волосы с плеч клиента с помощью машинки, используя его майку как трафарет. Автором видео стал парикмахер Берат Полатаглу (Berat Polataglu).

Турок держит собственную парикмахерскую. Полатаглу завоевал несколько наград за свою работу в Турции и за пределами страны. Он часто экспериментирует с необычными приемами, в том числе ищет разные способы стрижки волос на теле.

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