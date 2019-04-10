Разъяренный клиент обрил парикмахера за плохую работу

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В китайском городе Чунцин арестовали мужчину, который отомстил парикмахеру за плохую стрижку. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

На записи камеры видеонаблюдения видно, как недовольный клиент жалуется на прическу. «Вот стиль, который я хотел, — показывает он фотографию на экране мобильного телефона. — А теперь смотри сюда. Я подстригу тебя сам». С этими словами мужчина усадил субтильного парикмахера в кресло и принялся стричь. Через пару минут пострадавшему удалось вырваться и убежать на улицу.

Парикмахер позвонил в полицию и пожаловался на самоуправство. По его словам, во время принудительной стрижки ему поранили кожу на голове, пишет Newsflare. Клиента арестовали и обвинили в нападении.

В январе сообщалось, что в Гонконге пожилой парикмахер, которого раздражала прическа едущей в автобусе женщины, без спроса отрезал ей волосы. Его арестовали по подозрению в нанесении телесного повреждения.

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