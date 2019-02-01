Женщина пришла к парикмахеру на операцию и осталась со шрамами на лице

В американском городе Палисейдс-Парк, штат Нью-Джерси, женщина пострадала в результате неудачной косметической процедуры в парикмахерской. Об этом сообщает сайт NJ.com.

Она утверждает, что операцию с использованием лазера проводил владелец заведения, 72-летний Ён Хван Чхве (Young Hwan Choi). Он причинил ей значительные телесные повреждения, оставившие шрамы на ее лице и подбородке.

Полиция начала разбирательство и обнаружила, что у Ён Хван Чхве нет ни медицинского образования, ни разрешения на проведение подобных манипуляций. Он арестован, ему предъявлены обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами и оказании медицинских услуг без лицензии.

Характер операции, оставившей шрамы на лице женщины, не уточняется. Известно, что лазерная хирургия может применяться при борьбе с морщинами и для удаления пигментированных образований на коже.

В 2017 году в Нью-Йорке арестовали медсестру, участвовавшую в операции по увеличению ягодиц, повлекшей смерть пациентки. Женщина встречала пациентов в ресторане Dunkin' Donuts и отводила в квартиру нелегального хирурга.

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