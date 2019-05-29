Похитивший лекарство от рака на 60 миллионов рублей отделался условным сроком

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о хищении препарата от рака на 63 миллиона рублей, закупаемого в рамках государственной программы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Подсудимый — бывший представитель российского подразделения международной фармацевтической компании Roche Владислав Александров — заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде двух лет условно за мошенничество в особо крупном размере.

Из приговора следует, что Александров вступил в сговор при хищении лекарственного средства «Ритуксимаб», предназначенного для лечения онкологических заболеваний. Этот препарат закупался Министерством здравоохранения России по государственной программе «7 нозологий», в которую включены наиболее дорогостоящие в лечении генетические и онкологические заболевания, отмечает РБК. Например, цена одной пачки «Ритуксимаба» может достигать 94 тысяч рублей.

Александров с 1 апреля 2010-го по 5 ноября 2014 года был представителем российского подразделения Roche, которое было участником госпрограммы «7 нозологий», и, соответственно, обладал информацией о реализации медицинских препаратов.

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Как установил суд, Александров ввел в заблуждение сотрудников Санкт-Петербургского онкологического диспансера и гематологического отделения городской больницы №15, получал от них консультативные заключения с завышенными объемами медицинского препарата «Ритуксимаб», которые предоставлял врачам Российского НИИ гематологии и трансфузиологии. Те, в свою очередь, выдавали Александрову подложные рецепты, по которым он получал в аптеке препарат.

Таким образом, с 15 марта 2012-го по 3 декабря 2015 года подсудимый похитил лекарств на общую сумму 63 миллиона рублей.

Похищенный Александровым препарат реализовывался на черном рынке, указывает РБК. По данным издания, петербургская полиция проверяет более 40 врачей, выявляя медиков, участвовавших в схеме вывода лекарств от рака на черный рынок. Они получали от Roche денежное вознаграждение под видом платы за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а также за рецепты на препараты, которые поставляет фармконцерн. Его сотрудники получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдает льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке.

Представитель Roche заявила, что компания сотрудничает со следствием в отношении потенциальных мошеннических действий со стороны бывших сотрудников.

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