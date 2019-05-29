Покалеченный собакой на борту самолета пассажир пошел в суд

Пассажир Delta Airlines подал в суд на авиакомпанию после того, как его покусала собака, которой разрешили лететь в салоне. Об этом сообщает The Atlanta Journal.

Инцидент произошел в июне 2017 года на рейсе Атланта — Сан-Диего, однако пассажир Марлин Джексон подал иск только сейчас. По его словам, собака, которую один из попутчиков взял в салон в качестве эмоциональной поддержки, внезапно накинулась на него и вцепилась в лицо.

После этого мужчине потребовалось наложить 28 швов и перенести длительное лечение. Кроме того, он потерял чувствительность в некоторых частях лица, и «весь его образ жизни был нарушен».

В иске мужчина также утверждает, что авиакомпания не предприняла никаких действий и не проверила документы на животное.

После этого случая Delta Airlines пересмотрела свою политику провоза животных в качестве эмоциональной поддержки на борту самолета.

В марте собака породы хаски не перенесла трансатлантический перелет и умерла в грузовом отсеке самолета. Инцидент произошел на рейсе Амстердам — Лос-Анджелес, который выполнялся перевозчиками Air France-KLM. Пса неправильно погрузили в грузовой отсек, и ему не хватило кислорода. Мертвым питомца нашла хозяйка.

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