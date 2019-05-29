Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил ночную программу

Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил полную ночную программу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии будут действовать две ночные сцены, за которые отвечает московское творческое объединение Esthetic Joys. Хедлайнером станет немецкий диджей и продюсер David August. Кроме того, свои лайв-сеты отыграют Bocksrucker, Charlotte Adigéry и Bolis Pupul.

Гости также смогут услышать Cienfuegos, Errorsmith, Dorian Concept, Erol Alkan и Intergalactic Gary. Вместе с ними на фестивале выступят дэнсхолл-артистка Miss Red и резидент Arma17 Hipushit. Закроет ночую программу московский диджей Lipelis.

Bosco Fresh Fest пройдет 29 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Днем на сцене выступят британские артисты Джеймс Блейк и Рошин Мерфи. Приобрести билеты можно на сайте.

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