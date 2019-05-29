Судью «Голоса» заподозрили во лжи

Пользователи сети раскритиковали судью австралийского шоу «Голос» Дельту Гудрем (Delta Goodrem) за ее высказывания о рэп-музыке. Многие из них заявили, что больше не будут смотреть телеконкурс.

В последнем выпуске шоу Гудрем назвала себя «поклонницей рэп-музыки». Она обратила внимание на 20-летнего конкурсанта-рэпера по имени Дэнзел и пригласила его в свою команду.

«Самое захватывающее в рэп-музыке сейчас — это то, что она возбуждающая, сексуальная... Многие девушки, как я, слушают ее», — заявила Гудрем в эфире.

Пользователи Twitter уличили поп-певицу во лжи и назвали ее лицемеркой. «Ни секунды не верю, что Дельта слушает рэп в свободное время», — заявила Меррин Портер (Merryn Porter). Некоторые сопровождали цитату судьи «Голоса» ироническими мемами.

Один из юзеров саркастически отметил, что единственное, что может быть хуже Дельты — это рэп-Дельта. Некоторые обратились к женщине с замечанием, что такой жанр музыки — не для нее.

Дельта Гудрем является известной исполнительницей популярных песен. Она начала музыкальную карьеру в 15-летнем возрасте, а позднее прославилась и как актриса сериала для молодежи.

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