Старик выпил слишком много травяного чая и попал в больницу

В канадском городе Монреаль 84-летнего мужчину доставили в больницу с симптомами острой гипертонии после того, как он выпил самодельный травяной чай с солодкой (лакрицей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

При осмотре врачи выяснили, что у пациента повышенное артериальное давление — 196 на 66 миллиметров ртутного столба. Он жаловался на головную боль, усталость и повышенную чувствительность к свету. Рентгенография грудной клетки также показала, что у мужчины наблюдается отек легких.

Пациент давно страдал от гипертонии и знал, что ему противопоказана солодка, но не мог удержаться от употребления любимого напитка. Он неделю пытался самостоятельно снизить давление при помощи лекарств и только потом обратился за медицинской помощью. Его испугало, когда систолическое давление выросло до 210 миллиметров ртутного столба.

Старик провел в больнице две недели. После выписки мужчина перестал пить чай с солодкой, и его давление пришло в норму.

Сейчас врачи внимательно изучают вопрос, насколько безопасно людям с гипертонией употреблять продукты с содержанием солодки.

В 2018 году сообщалось, что в Америке мужчина принимал биодобавки с экстрактом зеленого чая и лишился печени. Однажды он почувствовал себя плохо, вызвал скорую и попал в больницу с подозрением на цирроз. Врачи сообщили, что ему требуется пересадка печени.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!