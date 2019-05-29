Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Власти оценили последствия авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
В Гонконге отстоят запрет на гей-браки
Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом
Зеленский дал украинское гражданство российскому хоккеисту
Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде
Воры в законе короновали друга и напомнили несогласным о грехах
Питон выскочил из унитаза и укусил мужчину
Иностранные банки начали бойкотировать россиян
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
Новости партнеров

Раскрыты сроки полета российского «Охотника»

Перейти в «Мою Ленту»

Опытный образец российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнет проходить летные испытания летом, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

«Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле — августе. Продолжительность полета будет небольшой — максимум несколько десятков минут», — сказал собеседник.

По его словам, полет пройдет в автономном режиме согласно заданию, заложенному в бортовой компьютер. «Однако в случае необходимости задание может корректироваться по командам с земли», — отметил источник.

В мае сообщалось, что С-70 «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух, совершив подскок.

В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года. В ноябре того же года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018 года «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский «Охотник» начал скакать
Российский «Охотник» в Ахтубинске засняли со спутника
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)

«Империя себя изжила»

Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
17:2028 мая

На британском поле нашли древний боевой артефакт

17:2526 мая

В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя

15:3228 мая

Российская «Стрела» не полетит из-за Украины

Наука и техника00:0726 мая

Бездумный Макс

Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
07:5126 мая

Грузоподъемность «Ангары» решили повысить

08:04Сегодня

Стало известно число заказанных истребителей Су-35С

14:1628 мая

Раскрыт ущерб России из-за космических провалов

Наука и техника00:0424 мая
Плутон

Размер — не главное

Почему Плутон больше никогда не станет планетой
12:5919 мая

SpaceX вновь подала в суд на правительство США

07:32Сегодня

Раскрыта тайна эволюции человека

12:0228 мая

«Роскосмос» признал финансирование российской пилотируемой космонавтики США

Россия
«От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук»
Абсурд, лженаука и ссылки на «Википедию»: как лояльные суду эксперты сажают россиян
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
Мост в Мурманской области украли и сдали на металлолом
Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом
В России решили избавиться от «крепостного права»
Власти оценили последствия авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Все материалы
Мир
Картель на все руки
Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
Курц захотел вернуться на пост канцлера Австрии
Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косове
В США перестанут обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Макрон сообщил об условиях для встречи по Донбассу
Все материалы
Бывший СССР
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Пропавшие серверы СНБО Украины с гостайнами нашлись
Назарбаев получил еще один титул
Зеленский внесет в Раду закон о борьбе с незаконным обогащением
Генпрокурор Украины назвал Саакашвили предателем
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Все материалы
Экономика
Ретроградный Меркурий
Астрология принесла им миллионы долларов. В нее верят даже богачи
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
В России отказались платить за «грязную» нефть
Банки решили оставить россиян без смс-уведомлений
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Названа лучшая марка мясного фарша
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Первый пойманный за лидерство в ОПГ вор в законе оказался рядовым наркоторговцем
Задержан гендиректор крупнейшего в России добытчика урана
Названы самые опасные районы Москвы
Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
На британском поле нашли древний боевой артефакт
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Все материалы
Спорт
Майкл Фелпс«Я стоял на коленях и рыдал»
Майкл Фелпс — самый титулованный спортсмен в истории. Почему он хотел покончить с собой?
Зеленский дал украинское гражданство российскому хоккеисту
Капитан «Реала» распек президента из-за Роналду
Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина
Бывший клуб Кузнецова отреагировал на видео с белым порошком
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Все материалы
Культура
«Это было мучительное многодневное испытание»
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Кончаловского возмутило равноправие в Каннах и Берлине
Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Исполнитель главной роли в «Игре престолов» слег в больницу из-за стресса
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Собчак позвали на Первый канал
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Телезрители разоблачили фокусника на шоу талантов
Девушки массово обнаружили необъяснимые родинки в одном и том же месте
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде
Популярный суп захотели сделать объектом культурного наследия
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Модель без ноги стала лицом рекламной кампании модного бренда
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Стюардессы не могли посчитать число пассажиров и задержали рейс
Представлен прототип самого быстрого поезда в мире
Горничные отелей описали постояльца своей мечты
Названы самые выгодные направления для путешествий в июне
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Женщина окостенела из-за редкой болезни
Жена вывела голого мужа на людную улицу в наказание за измену
Брат Меган Маркл обвинил сестру в разрушении его жизни
Леопард жестоко мучил хохлатую антилопу перед камерой
Все материалы
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом
Студенты Volkswagen показали два новых концепта
Появились подробности о новой Mazda 3 для России
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
В Москве подешевели апартаменты
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Все материалы