Раскрыты сроки полета российского «Охотника»

Опытный образец российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнет проходить летные испытания летом, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

«Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле — августе. Продолжительность полета будет небольшой — максимум несколько десятков минут», — сказал собеседник.

По его словам, полет пройдет в автономном режиме согласно заданию, заложенному в бортовой компьютер. «Однако в случае необходимости задание может корректироваться по командам с земли», — отметил источник.

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В мае сообщалось, что С-70 «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух, совершив подскок.

В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года. В ноябре того же года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018 года «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.

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