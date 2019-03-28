Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»

Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
«Первые летные испытания пройдут в этом году и продлятся от одного до трех лет, в зависимости от результатов», — сказал источник.
По словам собеседника, в испытаниях планируется использовать несколько уже созданных опытных образцов С-70 «Охотник».
15-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 проходит с 26 по 30 марта в Лангкави (Малайзия).
В феврале сообщалось, что взлетная масса С-70 «Охотник» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника — 19 метров, длина машины — 14 метров. На низкой высоте дрон должен развивать сверхзвуковую скорость 1,4 тысячи километров в час, дальность полета составит пять тысяч километров.
В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».
В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.
В ноябре того же года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.
Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения.
В США российскую разработку посчитали выдумкой.
В июне 2018 года «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.
Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА ведется «Сухим» и «МиГ».