Су-57 предложили Малайзии

Россия готова продать Малайзии истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-35 и Су-57, передает РИА Новости заявление президента «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрия Слюсаря.

«Мы, конечно, предлагаем все те новые продукты, связанные с модернизацией текущих самолетов, наши новые самолеты. Мы показывали господину [93-летнему премьер-министру Малайзии Махамаду] Матахиру Су-35, который идет на смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, который, надеемся, будет поставлен во многие страны, в том числе в Малайзию есть перспективы, ну и, конечно, наша главная новинка — это самолет пятого поколения, который мы пока никому не поставили, но я надеюсь, что этот период нас в будущем ожидает», — сказал менеджер в ходе выставки LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace) 2019 .

15-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники — LIMA 2019 проходит с 26 по 30 марта в Лангкави (Малайзия).

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В марте The National Interest написал, что истребитель пятого поколения Су-57 уступает американскому F-35 Lightning II в малозаметности. Одновременно с этим американский журнал признает, что российский самолет превосходит американский в дальности полета, скорости и маневренности.

В феврале вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко сообщил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

В апреле 2018 года стало известно, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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