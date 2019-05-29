Signal Academy научит москвичей организовывать музыкальные фестивали

В московском клубе Mutabor пройдет серия лекций и дискуссий от Signal Academy, посвященных проведению музыкальных фестивалей. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Тема образовательной инициативы — Terrain of Freedom. Организаторы описывают ее как «интерактивную среду для активного воплощения творческих инициатив, единое движение, создаваемое усилиями всех участников».

В рамках программы пройдут лекции, посвященные малой архитектуре на фестивалях, минимизации негативных последствий для природы от подобных мероприятий и роли музыкальных резиденций в творчестве исполнителей.

Мероприятие состоится 1 июня. Подробнее о событии можно узнать в Facebook.

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