Фестиваль Beat Film Festival представил британскую программу, которая станет частью Года музыки Великобритании и России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году мероприятие откроется картиной британского режиссера Фрэнсиса Уэйтли «Дэвид Боуи: Путь к славе», завершающей трилогию о музыканте. Во время показа, который состоится 30 мая во дворе Института «Стрелка», создатель ленты самостоятельно представит свои работу.

В британскую программу также войдут фильм об исполнителе Эде Ширане «Сонграйтер», история о Пи Джей Харви A Dog Called Money, лента «Рудбой», посвященная 50-летнему юбилею лондонского лейбла Trojan Records, и картина о рейв-культуре Everybody in the Place. Закроет фестиваль шотландская драма Beats, снятая режиссером Брайаном Уэлшем и спродюсированная Стивеном Содербергом.

Отмечается, что в рамках фестиваля запланирована серия мероприятий Beat Night. Героями первой вечеринки станут британцы Trojan Sound System. После них выступит Дон Леттс, автор музыкальных видео The Clash, диджей и один из героев фильма «Рудбой». Мероприятие пройдет 1 июня в клубе «Агломерат».

