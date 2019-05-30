Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

В американском штате Калифорния врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка. Об этом сообщает новостной портал 10News.

В декабре 2018 года американка, пожелавшая сохранить анонимность, родила девочку по имени Сэйби (Saybie) посредством кесарева сечения, будучи на шестом месяце беременности (23 неделя). Вес младенца составлял всего 245 граммов. Недоношенного ребенка поместили на лечение в больницу города Сан-Диего.

По словам докторов, преждевременные роды были необходимостью, поскольку плод в утробе матери не развивался, и жизнь женщины подвергалась опасности. У пациентки обнаружили преэклампсию — редкое и опасное для жизни матери и плода осложнение, встречающееся лишь у шести процентов беременных.

На протяжении пяти месяцев Сэйби находилась в отделении интенсивной терапии новорожденных. Девочка страдала от таких осложнений, как кровотечение в мозге, проблемы с легкими и сердцем. В мае ребенка выписали, к тому моменту его вес достиг 2,5 килограмма.

В феврале сообщалось, что в Японии из больницы выписали младенца, который после рождения весил 268 граммов. Мальчик появился на свет после экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок — 38 недель). Его выписали из больницы спустя шесть месяцев.

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