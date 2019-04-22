В Великобритании выходили аномально маленького ребенка

В английском графстве Глостершир врачи выходили аномально маленького ребенка. Об этом сообщает издание The Sun.

На пятом месяце беременности (24-я неделя) врачи диагностировали у британки Ким Браун (Kym Brown) преэкламсию — редкое и опасное для жизни матери и плода осложнение, встречающееся у шести процентов беременных. Полученный в ходе осмотра снимок выявил, что плод в утробе матери перестал расти уже на четвертом месяце беременности (21-я неделя).

На следующий день доктора заметили, что частота сердцебиения ребенка стала критически низкой. 14 июня 2018 года Браун провели экстренное кесарево сечение. На свет появилась Изабелла Эванс (Isabella Evans), вес которой составлял всего 346 граммов. Девочку поместили в инкубатор.

Спустя три недели медики заключили, что у Эванс поврежден кишечник. С разницей в три месяца ей провели две операции. «В три месяца я надела на нее крошечный жилет. — вспоминает 25-летняя Браун. — По размеру он был меньше, чем мой телефон».

Спустя полгода, 16 декабря 2018 года, Эванс выписали из роддома. К возрасту десяти месяцев ее вес достиг четырех килограммов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Коннектикут врачи выходили младенца, который после рождения весил около 300 граммов. Младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года. Врачи двух больниц в течение девяти месяцев выхаживали больного ребенка и в результате отправили его домой.

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