Полная актриса снялась обнаженной ради любви к себе

Американская актриса Лина Данем, снимавшаяся в сериале «Девочки», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в обнаженном виде. В подписи к снимку 33-летняя американка рассказала о том, за что любит себя, и призвала подписчиков поделится причинами их любви к самим себе.

По словам Данем, она любит себя за то, что она: «Трезвый ответственный взрослый человек, который все еще любит раздеваться».

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За каждый комментарий на заданную тему актриса обещает переводит один доллар благотворительной организации Friendly House LA, которая создала программу проживания для женщин, восстанавливающихся от алкогольной и наркотической зависимости.

В июне 2017 года Данем выложила в своем Instagram-аккаунте обнаженное селфи. В подписи к кадру Данэм указала, что много лет любит свое тело, но никогда не думала, что окружающие так же принимают ее внешность. По словам актрисы, она насмехалась над собственной фигурой, чтобы этого не делали окружающие.

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