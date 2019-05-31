Курсанта военной академии отправили в психбольницу из-за рисунка в тетради

Суд отправил курсанта Вадима Осипова на принудительное лечение по делу о терроризме за рисунок захвата казармы. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает РЕН ТВ.

Лист тетради с изображением у 20-летнего курсанта Военно-космической академии имени Можайского обнаружил преподаватель вуза. На нем молодой человек помимо захвата изобразил взрыв и стрельбу. Затем он еще раз озвучил свои планы сотруднику ФСБ, специально прибывшему для беседы.

Позже подозреваемый объяснил, что намерения у него были не серьезные: он хотел выявить слабые места в защите казармы и просто шутил на тему терактов, не планируя ничего совершать. В ходе следствия его неоднократно отправляли на обследование в психиатрическую клинику, в итоге признав невменяемым.

Как сообщил «Ленте.ру» адвокат молодого человека Дмитрий Динзе, в суде допросили пятерых сокурсников Осипова, которые отказались подтверждать версию следствия о том, что тот вербовал их или склонял к совершению теракта.

15 мая сообщалось, что специалисты центра судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым 20-летнего курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта и захвате казармы, и рекомендовали отправить его на принудительное лечение.

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