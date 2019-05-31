Толпа туристов столкнула пожилую пассажирку с лестницы в аэропорту

Пожилая пассажирка упала с лестницы и умерла после того, как толпа туристов ринулась на посадку в самолет и столкнула ее. Об этом сообщает Mirror.

71-летняя Паула Уайтлоу путешествовала с мужем по Польше и должна была возвращаться домой в Англию. Когда женщина направилась к выходу на посадку в аэропорту Краков-Балице, она столкнулась с толпой пассажиров авиакомпании Ryanair, спешивших на рейс.

В результате столкновения с ними Уайтлоу упала, ударилась головой о кафель и впала в кому. Скорая помощь доставила ее в больницу в Кракове, где женщине диагностировали кровоизлияние в мозг и перелом ключицы.

Через несколько дней Уайтлоу скончалась. «Я не видел, кто именно толкнул Паулу, но я видел толпу туристов, которые бросились к автобусу на посадку. Теперь мы никогда не узнаем, кто это был», — поделился муж погибшей.

В феврале российский турист погиб в Таиланде после падения с четвертого этажа терминала аэропорта Суварнабхуми. По словам сотрудника полиции Критсана Патаначароена, 44-летний Михаил Синицын перелез через стеклянное ограждение на четвертом этаже аэропорта и упал вниз. Мужчину доставили в больницу, но врачи не успели спасти его.

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