Мигранты в Германии восстали

В центре содержания беженцев в немецкой Баварии несколько десятков постояльцев устроили бунт. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации газеты, в пятницу, 31 мая, около 30 беженцев начали оскорблять работников центра и приставать к ним, из-за чего руководству пришлось вызвать полицию. Прибыв на место, стражи порядка задержали предполагаемого организатора бунта, однако это лишь разозлило смутьянов: они начали бросаться на полицейских и кидать в них велосипеды. Те в ответ применили слезоточивый газ. По сообщениям издания, дошло до того, что восставшие стали сооружать баррикады, чтобы не дать полицейским отступить, — однако ситуацию спасло прибытие подкрепления.

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В итоге четверых полицейских госпитализировали с порезами и травмами ребер и глаз, а шестерых выходцев из Нигерии задержали. По факту случившегося началось расследование.

В ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель признала ошибки правительства в миграционной политике. Соответствующее заявление она сделала на встрече с жителями города Хемниц, где в августе того же года прошли массовые протесты после убийства приезжими местного жителя. Глава правительства сказала, что понимает протестующих, однако это не оправдывает массовые беспорядки и преступления во время акций протеста, организованных радикальными правыми партиями.

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