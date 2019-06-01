Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей

В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека. Об этом рассказал советник директора подведомственного Центра института эпидемиологии Виктор Малеев, передает радиостанция «Говорит Москва». Ранее о полезности укусов клещей написала заслуженный врач России Наталья Толоконская, которая посоветовала лечиться альтернативной медициной.

«Наверное, она просто пытается популяризировать эти средства», — сказал Малеев. Он отметил, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация.

В пятницу, 31 мая, врач и супруга бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского написала в Facebook о том, что полезнее лечиться от укусов клещей гомеопатией. Она также нашла пользу в уксах. «В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом», — написала Толоконская. По ее словам, через укусы происходит «естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям». Врач заявила, что иммуноглобулин, помогающий при энцефалите, морально устарел.

В настоящий момент этот пост удален. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Толоконская заявила, что реакция на ее слова о клещах состоит из «агрессивных невежественных суждений».

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