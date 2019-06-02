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Названа еще одна возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»

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Хосе Антонио Рейес

Названа еще одна возможная причина гибели бывшего футболиста мадридского «Реала» Хосе Антонио Рейеса. О ней сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на отчет гражданской гвардии Испании.

По информации издания, вероятной причиной аварии стал прокол шины. В отчете сказано, что автомобиль в момент ДТП двигался со скоростью 237 километров в час, и водитель не справился с управлением. Отмечается, что в течение последних месяцев Рейес не использовал Mercedes Brabus S550, а ездил на другой машине.

О смерти Рейеса стало известно 1 июня. Футболист попал в ДТП, в котором его машина вылетела с трассы и загорелась. Рейесу было 35 лет. По информации La Sexta, причиной аварии могло стать превышение скорости.

Рейес являлся воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Он выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, дважды становился победителем Лиги Европы с «Атлетико» и трижды — с «Севильей».

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