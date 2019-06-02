Якубович проехал по тротуару и отказался извиняться

Телеведущего Леонида Якубовича заметили за рулем автомобиля Lexus, который ехал по тротуару в Чебоксарах. Об этом сообщает издание cheb.media.

По данным издания, инцидент произошел около 11 часов утра в субботу, 1 июня. Якубович вместе с другими ведущими Первого канала приехал в столицу Чувашии, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной к Дню защиты детей. Добраться до места проведения мероприятия телеведущий решил на автомобиле, однако на его пути оказался автобус, выставленный посреди дороги для ограничения движения по улице. Якубович объехал его по тротуару, а затем оставил свою машину на проезжей части и направился к сцене.

В пресс-службе МВД по Чувашии cheb.media заявили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой водитель будет привлечен к ответственности.

Сам Якубович в комментарии URA.RU опроверг факт езды по тротуару, назвав подобные обвинения в его адрес «полнейшим бредом».

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