Таяние вечной мерзлоты в тундре насторожило ученых

Таяние вечной мерзлоты в тундре приводит к миграции опасных веществ в почве и верхних слоях грунта, что грозит масштабным загрязнением арктических территорий в местах их интенсивного освоения. Об этом заявила профессор кафедры геоэкологии и природопользования СПбГУ Марина Опекунова, передает ТАСС.

По ее словам, на всех уровнях обсуждается вопрос глобального потепления и этот момент очень важен для формирования современной системы экологического мониторинга в районах нефте-, газодобычи, потому что увеличение оттайки мерзлоты приводит к усилению миграции загрязняющих веществ.

«На данный момент химическое загрязнение в достаточной степени локализовано, но за счет увеличения слоя оттайки растет риск загрязнения в значительно больших масштабах», — отметила Опекунова.

Она добавила, что существующие нормы экологического мониторинга на данный момент не предусматривают контроль за распространением загрязнений в грунтовых водах, которые содержатся в зоне таяния многолетнемерзлых пород.

Сейчас ученые разрабатывают новые методические рекомендации по проведению экологического мониторинга в арктических регионах.

Ранее географ Лейпцигского университета Матиас Ульрих, изучающий таяние вечной мерзлоты в Якутии, заявил, что дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры. Он подытожил, что это также приведет к серьезному удорожанию любого дальнейшего освоения Севера.

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