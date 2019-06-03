Глава турецкой компании выдал старый российский танкер за новое судно

Глава турецкой судоходной компании Palmali Dənizçilik Мубариз Мансимов представил в качестве нового судна своего флота Palmali корабль, построенный 21 год назад в российском порту Волгоград. Об этом сообщает ресурс Denizhaber.

Накануне Мубариз Мансимов, как сообщает ресурс, заявил азербайджанской прессе, что новое судно его флота получило название «Мамед Эмирн Расуладзе». «Мы не забыли основателя Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде. Мы получили в наследство дела Республики. Новое судно будет названо в честь этой великой личности. Правление Palmali поддержало и приняло это предложение. Очень рад, что один из наших судов будет носить имя «Расулзаде» — этой великой азербайджанской личности. Пусть новый корабль нашего флота принесет нам удачу», — заявил он.

Однако расследование, проведенное корреспондентом Denizhaber, выявило, что это судно на самом деле построено 21 год назад в российском порту Волгоград и является танкером под названием ADRIATIC MARINER дедвейтом 6 тысяч 600 тонн, принадлежащим Palmali Dənizçilik.

«Тот факт, что глава правления компании Palmali Dənizçilik Мубариз Мансимов злоупотребляет искренностью и национальными чувствами азербайджанцев, выдавая находящееся в его флоте старое 21-летнее судно за новое, не поддается никаким объяснениям», — отмечает ресурс.

Несколько месяцев назад глава компании Palmali Dənizçilik Мубариз Мансимов заявил о том, что новопостроенные суда будут названы в честь Эльчибея и Расулзаде.

