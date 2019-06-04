Модуль для российского сегмента МКС сдали на металлолом в Подмосковье

В подмосковном Королеве в ракетно-космической корпорации «Энергия» было похищено оборудование для космической техники. Об этом во вторник, 4 июня, источник в «Роскосмосе» сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, инцидент произошел в период с 1 по 5 мая. Незаконное проникновение на территорию корпорации было зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Он уточнил, что всего было похищено три мешка плат. Речь идет о швейцарских приборах и электронных платах, включая научно-энергетический модуль, предназначенный для обеспечения электроэнергией российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что стоимость похищенного оценить сложно, поскольку одна плата может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей. При этом реализовать оборудование за те же деньги не получится — платы ценны только для космической отрасли.

Информацию о незаконном проникновении посторонних лиц на территорию изданию подтвердили в пресс-центре госкорпорации. В настоящее время все материалы по факту произошедшего переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения.

Тем временем источник «Интерфакса»утверждает, что украденное оборудование было сдано в пункт сбора цветного металла в Подмосковье.

15 мая сообщалось, что в «Роскосмосе» выявили миллиардные хищения. Как заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователи работают по государственной корпорации уже пять лет.

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