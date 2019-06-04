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Пьяные россиянки высмеяли белорусский язык на рейсе в Минск и поплатились

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Пассажирка рейса белорусской авиакомпании «Белавиа» обратилась к представителям правоохранительных органов после конфликта с двумя россиянками. Об этом она рассказала People.onliner.by.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 31 мая, на рейсе из Санкт-Петербурга в Минск. По словам собеседницы портала, две гражданки России были в нетрезвом состоянии и вели себя вызывающе, однако бортпроводники не предприняли никаких действий по урегулированию ситуации.

Женщина пояснила, что девушки пели песни и кричали, размахивали руками, а также пытались доставать чужой багаж с полок. «Далее начали выкрикивать оскорбительные шутки в адрес всей Беларуси, смеялись над белорусским языком, когда бортпроводник делал объявления», — добавила она.

После этого пассажирка сделала дебоширкам замечание, однако, по ее словам, мирным путем разрешить конфликт не удалось, после чего она обратилась к экипажу с просьбой вызвать по прибытии белорусскую милицию. Женщина добилась составления протокола и также сообщила, что в результате произошедшего россиянки не смогли попасть на свой следующий рейс в Киев, куда, вероятно, летели с пересадкой.

В свою очередь представитель авиакомпании подтвердил факт конфликта на борту и заверил, что бортпроводники не слышали никаких оскорбительных высказываний. «В теории такое могло быть. "Мова" звучит на борту во время приветственной информации, ее озвучивает старший бортпроводник, остальные показывают демо (как себя вести в случае ЧП), поэтому не особо слышно, что в этот момент говорят пассажиры», — указано в материале.

В управлении МВД минского горисполкома уточнили, что россиянки были привлечены к административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. «Женщины признали свою вину, оплатили штраф, их отпустили», — уточнил собеседник портала.

15 мая сообщалось, что пьяный россиянин побил командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводников и оказался в полиции. Инцидент произошел в аэропорту Новосибирска на борту самолета, который готовился к вылету в Москву. Невменяемый мужчина начал громко браниться и вести себя агрессивно.

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