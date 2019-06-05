Биткоин резко обвалился

Курс биткоина утром 5 июня опустился ниже отметки в 7,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов на ведущих мировых площадках. Падение за последние два дня составило около 12 процентов.

В низшей точке утром 5 июня один биткоин торговался за 7576 долларов. На момент публикации котировки на люксембургской бирже Bitstamp равнялись 7817,65 доллара за один биткоин, на площадке Coinbase — 7832,38 доллара, на Bitfinex — 7858 долларов.

Таким образом, общая рыночная капитализация самой популярной в мире криптовалюты снизилась на 1,19 процента — до 138,9 миллиарда долларов.

Аналитики ожидают еще большего падения, до уровня в семь тысяч долларов за один биткоин, из-за слишком резкого роста цены в последнее время, пишет CoinDesk.

Также за последние сутки снизилась цена некоторых других популярных криптовалют: Etherium подешевел на 1,4 процента — до 243 долларов, токен XRP — на 3,2 процента (до 0,397 доллара).

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