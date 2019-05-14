Биткоин подорожал на треть

Биткоин во вторник, 14 мая, впервые с июля 2018 года превысила отметку в 8 тысяч долларов. Об этом сообщает портал CoinMarketCap.

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На пике торгов, произошедшем в 01:04 мск, криптовалюта подорожала до 8045 долларов. Час спустя биткоин подешевел до 7870 долларов.

Данный рост также положительно отразился на остальных криптовалютах.

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Взрывной рост стоимости биткоина начался 7 мая, тогда за монету предлагали 6 тысяч долларов. 12 мая криптовалюта подорожала до 7 тысяч долларов.

В конце 2017 года — с ноября по декабрь — цена биткоина выросла с 8 тысяч до 20 тысяч долларов, к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. В декабре биткоин установил годовой минимум на уровне 3 242 долларов.

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