Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ попал на видео

Фигурант дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина попал на видео. Ролик в среду, 5 июня, публикует Рен ТВ.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заводят Нарека Степаняна, чьи руки скованы наручниками, в здание Красногорского суда (Московская область). Затем фигуранта показывают сидящим за решеткой в зале заседаний. При этом он старается скрыть свое лицо капюшоном.
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