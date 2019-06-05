Пропавшего в Москве перуанца убили из-за денег

В Москве задержали двоих подозреваемых в убийстве уроженца Перу, пропавшего в конце мая. Об этом в среду, 5 мая, сообщает МК.

По данным издания, перуанец Зара Мамани Карлос Оливьера жил и работал в Москве несколько лет. 20 мая он перестал выходить на связь с братом, родственник обратился в полицию и к волонтерам. Было зафиксировано, что в последний раз телефон Карлоса работал, когда тот ехал из Москвы в сторону области, в районе Ленинского проспекта.

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в убийстве перуанца. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 27 и 28 лет. Основной причиной могли стать деньги иностранца — после исчезновения с его банковской карты были сняты более 600 тысяч рублей и 4 тысячи долларов.

Возбуждено дело об убийстве, полицейские ищут сообщников подозреваемых и местонахождение тела перуанца.

Ранее сообщалось о задержании трех подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Среди них оказался бармен заведения, возле которого произошла массовая драка.

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