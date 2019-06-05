Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково. Об этом в среду, 5 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, подозреваемыми по делу проходят бармен заведения, возле которого убили Белянкина, а также экономист и безработный. Все трое были задержаны сотрудниками полиции, Росгвардии и ФСБ.

24-летнего Никиту Белянкина убили первого июня в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве Никиты задержаны двое мужчин 1977 и 1982 года рождения.

В федеральный розыск по тому же делу объявлены 17 человек, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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