Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково. Об этом в среду, 5 июня, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, подозреваемыми по делу проходят бармен заведения, возле которого убили Белянкина, а также экономист и безработный. Все трое были задержаны сотрудниками полиции, Росгвардии и ФСБ.
24-летнего Никиту Белянкина убили первого июня в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.
Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве Никиты задержаны двое мужчин 1977 и 1982 года рождения.
В федеральный розыск по тому же делу объявлены 17 человек, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.