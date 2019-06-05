Установлен нанесший смертельный удар ножом спецназовцу ГРУ

Следователи установили и задержали подозреваемого, нанесшего смертельный удар ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в убийстве. В суд направлено ходатайство о его аресте.

В СКР уточнили, что задержан еще один участник конфликта.

Ранее 5 июня Telegram-канал Baza сообщал о троих задержанных по делу: бармен бара, возле которого убили Белянкина, экономист и безработный.

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По официальным данным СКР, в настоящий момент всего по делу об убийстве спецназовца задержаны четыре человека. 4 июня сообщалось о задержании двух мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Еще 17 человек, причастных к массовой драке, в которой был убит Белянкин, объявлены в федеральный розыск.

24-летнего ветерана боевых действий Никиту Белянкина убили 1 июня в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.

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