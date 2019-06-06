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Телеведущая вышла в эфир после операции на мозге и поделилась ощущениями

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Британская телеведущая Ники Чапмен (Nicki Chapman) появилась в эфире шоу This Morning спустя несколько недель после опасной для жизни операции по удалению опухоли головного мозга. Об этом сообщает журнал Hello.

Чапмен заявила, что длительное время избегала мыслей о своей болезни.

«Из правого глаза постоянно текли крупные слезы, я не могла перестать плакать. Потом врачи сказали, что им нужно сделать больше снимков, и я поняла, что это было более серьезно. Затем сказали, что у меня опухоль головного мозга, и что на самом деле она была у меня от одного до двух лет», — откровенно сообщила она.

Женщина пыталась сохранить спокойствие, однако безуспешно: перед операцией она плакала несколько дней подряд, так как была испугана возможной перспективой потерять зрение и способность ходить.

Чапмен уточнила, что операция прошла успешно, однако часть опухоли все же осталась в ее голове. Она относится к ситуации с юмором и даже придумала прозвище инородному образованию. «У меня все еще осталось немного его — я называю его Бертом — должно же быть немного чувства юмора», — пояснила она.

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