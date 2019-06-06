Узбекистан отменил выставку еврейского фотографа из-за решений Трампа

Израильский художник Дмитрий Брикман заявил, что власти Узбекистана запретили проводить в Ташкенте его выставку фотографий «Иерусалим не просто город» из-за слова Иерусалим в названии. Об этом сообщает портал NEWSru.co.il.

По словам Брикмана, провести выставку в Ташкенте ему предложил посол Израиля в Узбекистане Эдди Шапира. Для окончательного утверждения мероприятия требовалось разрешение от МИД Узбекистана, однако Брикману было отказано. Официальной причиной называлось проведение выставки об узбекском шелке в тот же день, однако согласовать мероприятие на другие даты также не удалось.

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Брикман, ссылаясь на слова посла, утверждает, что проблемы с показом его работ связаны с решением президента США Дональда Трампа перенести посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. «Узбекские власти, опасаясь испортить связи с исламским миром, не хотят проводить в столице выставку с таким названием», — поясняет он.

Фотограф утверждает, что если бы он убрал из названия выставки слово Иерусалим, она беспрепятственно была бы показана в Ташкенте — с таким предложением к нему обращались узбекские власти. Однако Брикман отказался принять это условие. В итоге работы художника уже полтора года лежат в посольстве Израиля в Узбекистане.

Дипломатический источник издания подтверждает эту информацию, отмечая, что из-за резкой реакции мусульман на решение американского президента узбекские чиновники хотят подстраховаться от возможных претензий со стороны других мусульманских стран. При этом он особо отметил, что негативного отношения к Израилю в Узбекистане нет.

В конце 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал перенос туда посольства США. Мировое сообщество отказывается последовать примеру американцев, так как восточная часть Иерусалима была присоединена к Израилю в ходе Шестидневной войны 1967 года.

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