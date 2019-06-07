«Роснефть» и Восточный комитет германской экономики договорились сотрудничать

Компания «Роснефть» и Восточный комитет германской экономики в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области технологического развития. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подписи под документом поставили вице-президент по энергетике, локализации и инновациям НК «Роснефть» Андрей Шишкин и генеральный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Соглашение закрепляет намерение сторон изучить перспективы взаимодействия в области использования энергоэффективных технологий, автоматизации процессов на предприятиях нефтегазохимии, инновационного развития, а также возможность локализации производства немецкого оборудования на территории РФ.

Восточный комитет германской экономики — ассоциация, объединяющая около 350 немецких предприятий, основной целью которой является организация взаимодействия между компаниями и государственными структурами Германии и представителями стран-партнеров комитета из восточноевропейского региона.

