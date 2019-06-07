Названы сроки отправки российских миротворцев в ЦАР

Российские военные отправятся в миссию ООН в Центральноафриканской Республике (ЦАР) до конца июля. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, передает ТАСС.

Он отметил, что россияне направятся в Африку в самое ближайшее время. «Не знаю, до конца этого или следующего месяца», — пояснил замглавы МИД на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

О грядущей отправке российских миротворцев в ЦАР стало известно 3 июня. Сообщалось, что в общей сложности в африканскую страну поедут 30 человек. В то же время сроки не обозначались.

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В январе министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра заявила, что в стране действует центр военной подготовки с российскими инструкторами, и не исключила появления на территории республики российской военной базы.

В ноябре 2018 года сообщалось, что российские наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них называлась и ЦАР.

В МИД при этом сообщали, что 170 российских специалистов были направлены в эту страну по договоренности с ее правительством и с одобрения Совета Безопасности ООН.

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