Связанные с «Аль-Каидой» террористы убили миротворцев ООН

Исламистская группировка «Нусрат аль-Ислам», связанная с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России), взяла на себя ответственность за нападение на миротворцев ООН в Мали, в результате которого погибли десять «голубых касок». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, заявление террористов было опубликовано в Telegram. Они объявили атаку ответом на то, что президент Чада Идрис Деби возобновил дипломатические отношения с Израилем: погибшие миротворцы были уроженцами Чада.

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Лагерь миротворческой миссии ООН в Мали (MINUSMA) на севере страны был атакован 20 января. Как сообщили представители миссии в Facebook, миротворцы отразили нападение и убили большое число террористов.

Представитель генсека ООН в Мали Махамат Салех Аннадиф (Mahamat Saleh Annadif) осудил инцидент и заявил, что он «требует, жесткого, быстрого и согласованного ответа». Он также подчеркнул, что нападение на миротворцев — военное преступление.

В июне сообщалось, что в Мали от рук террористов погибли три миротворца ООН. Погибшие были уроженцами Гвинеи.

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