В Африке обстреляли российский военный вертолет

Неизвестные обстреляли российский военный вертолет Ми-8 в Мали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В момент атаки многоцелевой вертолет находился на стоянке. В результате нападения он был поврежден и не сможет выполнять полеты, пока его не отремонтируют.

По информации «Интерфакса», экипаж остался невредим. «В момент обстрела экипаж вертолета, состоящий из российских граждан, находился в зоне отдыха и под обстрел не попал», — цитирует издание слова источника.

Ранее 21 декабря посольство России в Республике Конго сообщило, что при падении транспортного самолета 20 декабря мог погибнуть российский экипаж. Причиной крушения называют погодные условия. На борту, предположительно, находились шесть человек, в том числе трое россиян.

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