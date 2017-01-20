Контингент ЭКОВАС приостановил военную операцию в Гамбии

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило проведение в Гамбии военной операции до полудня пятницы 20 января, чтобы дать шанс Яйе Джамме на мирную передачу власти избранному президенту Адаме Барроу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление западноафриканского альянса.

По данным информагентства, в пятницу в Гамбию съедутся лидеры западноафриканских стран для поиска путей разрешения данного политического кризиса. Возглавит посредническую миссию президент Гвинеи Альфа Конде.

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19 января представитель сенегальской армии полковник Абду Ндиайе сообщил РИА Новости, что в четверг воинский контингент ЭКОВАС нанес удары по военным объектам Гамбии, не встретив при этом сопротивления. Он подчеркнул, что военная операция проходит с разрешения самого ЭКОВАС и Африканского союза.

В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия заявили о вводе своих войск в Гамбию. За несколько часов до этого Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Барроу, позволяющей ЭКОВАС делать все необходимое, чтобы убедиться в смене власти в Гамбии.

19 декабря в гамбийском посольстве в сенегальской столице Дакаре прошла инаугурация Барроу.

Днем ранее национальная ассамблея продлила президентские полномочия проигравшего выборы Джамме. Он должен был предать власть Барроу 19 января, однако вместо этого ввел в стране режим чрезвычайного положения, хотя ранее сообщалось о признании им своего поражения.

Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Адама Бэрроу набрал 45,5 процента голосов, Яйа Джамме — 36,7 процента. Она ровесники, обоим исполнился 51 год.