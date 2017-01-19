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Совбез ООН выступил за смену власти в Гамбии

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Совет Безопасности ООН выступил за передачу власти в Гамбии избранному президенту Адаме Барроу. Об этом в четверг, 19 января, сообщает ТАСС.

На голосование была вынесена резолюция, в которой осуждается отказ Яйи Джамме оставить пост главы государства и выражается «полная поддержка» усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по исполнению «воли народа Гамбии, отраженной в результатах выборов 1 декабря».

Документ поддержали все 15 стран — членов Совбеза ООН, включая Россию.

Нигерия и Сенегал, как передает Reuters, заявили о вводе своих войск в Гамбию для поддержки Барроу.

«Нигерийские военные будут размещать свои подразделения как резервные для защиты населения Гамбии и поддержания мира и безопасности в регионе», — сказано в заявлении нигерийского военного командования.

Полковник сенегальской армии Абду Ндиайе рассказал, что военные уже вошли на территорию Гамбии.

Ранее 19 декабря стало известно об инаугурации избранного президента Гамбии Адама Барроу, церемония прошла в посольстве страны в столице Сенегала Дакаре.

Политический кризис в Гамбии начался в конце декабря 2016 года после того, как глава страны Яйя Джамме отказался признать итоги президентских выборов и передать власть своему преемнику, хотя ранее сообщалось, что он объявил о своем поражении и согласился покинуть пост. За сутки до окончания срока действия президентских полномочий Джамма ввел в Гамбии режим чрезвычайного положения.

Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. 51-летний Бэрроу набрал 45,5 процента голосов, его сверстник Джамме — 36,7 процента.

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